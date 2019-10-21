شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. كثافات مرورية بشارع جامعة الدول بسبب أعمال إنشاء المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية، أعلى شارع جامعة الدول العربية بسبب أعمال إنشاء محطة مترو وزيادة الأحمال، مما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه إلى المهندسين وشارع البطل ومطلع كوبرى أكتوبر تجاه مدينة نصر، وانتقلت أوناش المرور والخدمات للعمل على تنظيم حركة السيارات.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى شارع جامعة الدول بظهور كثافات مرورية، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .



تباطؤ حركة السيارات



تباطؤ لحركة السيارات



جانب من الزحام

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زحام بالطرق



زحام مرورى بالطريق



زحام مرورى



شارع جامعة الدول العربية