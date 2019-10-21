شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى سوتشى الاقتصادى يبحث تعزيز الشراكة بين روسيا وأفريقيا على مدى 32 جلسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث منتدى "سوتشى " الروسى – الأفريقى"، الذى سيبدأ أعماله يوم الأربعاء المقبل، برئاسة مشتركة مصرية – روسية، ويستمر يومين، سبل تعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية بين الجانبين على مدى اثنين وثلاثين جلسة .

وتركز الجلسة الافتتاحية، التى سيشارك فيها زعماء روسيا والدول الأفريقية والتى تحمل عنوان : " روسيا – أفريقيا - كفاءة التعاون"، على سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى كافة المجالات على أساس المصالح المتبادلة .

كما سيتم خلال الجلسة الافتتاحية، إلقاء كلمتين للرئيسين: عبد الفتاح السيسى ، والروسى فلاديمير بوتين ، ثم يعقبها جلسة بعنوان "تحديات تطوير سوق الإسكان فى القارة الأفريقية"، حيث يركز المشاركون فيها على التنمية الحضرية المستدامة والنمو الاجتماعى والاقتصادى ، والحاجة الى تحديد احتياجات سوق الإسكان بالدول الأفريقية ، وآليات تلك الدول لتنفيذ مشروعات الإسكان ، ودعم الاستثمار الأجنبى ، وسبل توفير مساكن آمنة وبأسعار غير مغال فيها .

كما ستعقد ضمن فعاليات المنتدى، جلسة بعنوان "التعاون الإنسانى فى أفريقيا : أهدافه والمسؤولية الاجتماعية للشركات" تتناول قضايا التعاون الإنسانى بين روسيا والدول الأفريقية فى مجال تنمية رأس المال البشرى " التعليم والثقافة " ، والبرامج الاجتماعية والرعاية الصحية ، ودور الشركات الروسية فى التنمية الاجتماعية للبلدان التى تعمل فيها ، وسبل التغلب على الفقر والأمراض والصراعات بالقارة الأفريقية .

كما ستعقد، جلسة حول التعاون الروسى - الأفريقى فى مجال التعليم والابتكار والابتكار، حيث سيناقش المشاركون خلالها الارتباط الوثيق بين استخدام نتائج البحث العلمى وتحسن مستويات التعليم العام والمهنى والاستغلال الفعال للإمكانيات الاقتصادية بروسيا وأفريقيا ، بالإضافة إلى المساهمات التى يمكن أن تقدمها روسيا لتنمية الإمكانيات التعليمية والعلمية بالقارة الأفريقية .

ومن المقرر أيضا، عقد جلسة حول دور وسائل الإعلام فى تعزيز التعاون الاقتصادى والعلاقات الروسية - الأفريقية، يبحث المشاركون خلالها المشاكل التى تواجه عملية تشكيل بيئة وسائل الإعلام الحديثة، ودور وسائل الإعلام فى تعزيز العلاقات الروسية - الأفريقية، وآفاق التعاون المشترك فى مجال المعلومات ، وكيفية تشكيل أجندة الإعلام الروسى فى أفريقيا ، ودور ومكانة روسيا فى الفضاء الحديث للمعلومات فى أفريقيا.

وفى مجال التعاون الاقتصادى، تعقد جلسة بعنوان " البنية الأساسية للنقل فى القارة الأفريقية - آفاق تنفيذ المشاريع المشتركة " ، تركز على قدرات السوق الأفريقية فى مجال النقل ، وسبل تنفيذ المشاريع المشتركة حيث أصبح تطوير البنية الأساسية للنقل أولوية بالنسبة للعديد من البلدان الأفريقية .

كما ستخصص، جلسة حول التعاون الروسى – الافريقى، فى مجال إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة على غرار المنطقة الصناعية الروسية المقرر إقامتها فى مصر ، حيث سيبحث المشاركون فى الجلسة أهمية إنشاء تلك المناطق الخاصة ، ودورها فى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين روسيا والدول الأفريقية ، والمزايا التنافسة التى توفرها تلك المناطق .

كما ستتضمن فعاليات المنتدى، جلسة بعنوان "التكنولوجيا النووية لتنمية إفريقيا " حيث سيبحث المشاركون فيها العلاقة بين النمو السكانى السريع وأزمة الطاقة وتأثيرهما على النمو الاقتصادى بالقارة الأفريقية ، ودور التكنولوجيا النووية كمحرك للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالقارة الأفريقية ، والطرق الأكثر فعالية لتنفيذ البرنامج النووى الوطنى فى البلدان الافريقية .

كما ستعقد جلسة بعنوان "استقلال أفريقيا الاقتصادى : قضايا وحلول " تتناول مصادر التمويل الخارجية لمشروعات التنمية الإفريقية والشروط الصعبة التى تضعها بعض مؤسسات التمويل الدولية لإقراض الدول الإفريقية ، وسبل تعزيز الاستقلال الاقتصادى وتسريع النمو بالقارة الإفريقية .

وفى السياق ذاته، تعقد جلسة حول التعاون الروسى - الأفريقى فى صناعة الألماس التى تلعب دورا هاما فى تنمية اقتصاديات عدد من الدول فى أفريقيا ، حيث سيناقش المشاركون التحديات التى تواجه مستقبل تلك الصناعة بافريقيا ، وامكانية تبادل الخبرات فى مجال تقنيات صناعة الالماس .

كما تعقد جلسة، فى إطار المنتدى، بعنوان : "الاستثمار فى أفريقيا " فى ضوء التوقعات بارتفاع الناتج المحلى الاجمالى بأفريقيا إلى 29 تريليون دولار بحلول عام 2050، وسوف يبحث المشاركون فى تلك الجلسة استراتيجيات التنمية بأفريقيا ، ومناخ الاستثمار بتلك القارة بالإضافة إلى التحديات التى تواجه الاستثمار بأفريقيا وسبل تعزيز الاستثمارات الروسية بأفريقيا .

كما سيتضمن المنتدى أيضا ، جلسة حوار بعنوان "الاتحاد الاقتصادى الأوراسى – إفريقيا: اتجاهات وآفاق تطوير عمليات التكامل والتعاون " لبحث سبل تعزيز التعاون بين القارة الإفريقية ودول الاتحاد الاوراسى ومن بينها روسيا ."

وفى السياق ذاته، تعقد جلسة بعنوان "ممارسة الأعمال التجارية فى إفريقيا : الفرص والظروف والمخاطر " ، حيث سيناقش المشاركون ، المنافسة الشديدة بين الدول لتعزيز التعاون مع أفريقيا ، التى تعد أحد أسرع المناطق نموا بفضل اقتصادياتها المتنوعة ، والبيئة التجارية والإدارية فى دول القارة الأفريقية ، والمميزات التنافسية بالأسواق الأفريقية ، ودور العامل الثقافى والحضارى فى نجاح الأعمال فى أفريقيا .

وفى مجال الطاقة، يعقد المنتدى جلسة بعنوان : "روسيا - أفريقيا : التعاون فى مجال الطاقة " ، حيث سيركز المشاركون فيها على سياسات الطاقة بالقارة الأفريقية ، وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى من موارد الطاقة الأفريقية ، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة ، وتأثير ما يسمى ب"الأجندة الخضراء " على الطاقة بأفريقيا .

وفى مجال الصناعى ، تعقد جلسة بعنوان " التعاون الصناعى - نقاط النمو المحتملة " ، حيث سيركز المشاركون على استخدام التكنولوجيا فى الصناعة ، ومجالات التعاون الصناعى المواتية بين روسيا وأفريقيا ، ومشروعات التعاون المشتركة التى تتطلب دعما ماليا.

Advertisements

كما يتضمن المنتدى أيضا جلسة حول التهديدات الوبائية والنظم الصحية ، وسبل تعزيز التعاون بين روسيا وأفريقيا فى مواجهة الأمراض المعدية الخطيرة التى تفتك بآلاف من البشر ، وتكبد الاقتصاديات الوطنية بأفريقيا خسائر تقدر بملايين الدولارات ، للاقتصادات الوطنية ، فضلا عن التحديات التى تواجه الصحة العامة بأفريقيا ، وآفاق التعاون الروسى - الأفريقى المشترك بهذا لصدد ،وسبل تشجيع رجال الأعمال الروس على تنفيذ المشاريع ذات المنحى الاجتماعى فى أفريقيا .

كما ستعقد جلسة خلال "منتدى سوتشى " حول دوافع تطوير النظم الصحية الوطنية ، وذلك فى ضوء ارتفاع أعباء تكاليف مواجهة الأمراض الخطيرة بالقارة الأفريقية ، كما سيناقش المشاركون الخطط المبتكرة للتعاطى مع المشكلات الصحية ونقص الأطباء بالقارة الأفريقية .

وفى السياق ذاته ، تتضمن فعاليات المنتدى جلسة بعنوان " التحول الرقمى كمحرك لتطوير الدولة " تركز على سبل تعزيز التعاون الروسى - الأفريقى فى مجال التحول الرقمى والحكومة الإلكترونية ، وبناء نظام فعال للتفاعل الإلكترونى بين الهيئات الحكومية .

كما ستليها جلسة بعنوان " السيادة التكنولوجية والأمن الرقمى العالمى" تركز على سبل التغلب على مشكلات الاتصال والبنية التحتية المالية بأفريقيا ، وتوفير وسائل الحماية السيبرانية للشركات النامية لمواجهة الجرائم الالكترونية وتأمين أنظمة تكنولوجيا المعلومات بالقارة الأفريقية ، والشراكة التى يمكن أن تقدمها روسيا لأفريقيا فى المحيط "الافتراضى ".

وفى السياق ذاته ، يتضمن المنتدى جلسة بعنوان "جمعيات الأعمال فى روسيا وإفريقيا: نقطة انطلاق الشراكة التجارية طويلة الأجل " ، حيث يبحث المشاركون فيها الدور الذى يمكن ان تلعبة جمعيات الأعمال الأفريقية والروسية فى تعزيز الشراكة التجارية والتعريف بالفرص التجارية المتاحة فى كلا الجانبين .

كما ستعقد - خلال المنتدى - جلسة بعنوان : " الموارد المعدنية بأفريقيا " يبحث المشاركون خلالها ، سبل تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المعدنية بأفريقيا لدعم التنمية المستدامة بالقارة السمراء ، والمساعدات التى قدمتها روسيا لإجراء الدراسات الجيولوجية بعدد من الدول الأفريقية ، التغييرات الحالية والمتوقعة فى أسواق المعادن العالمية الرئيسية ، والأساليب الروسية الحديثة فى التنقيب عن الموارد المعدنية واستكشافها واستخراجها ومعالجتها، واستخدام الموارد المعدنية من نفايات التعدين .

كما ستعقد جلسة حول " مشروعات النفط والغاز فى أفريقيا " ، حيث سيبحث المشاركون فيها سبل تعزيز التعاون الروسى الافريقى فى مشروعات استخراخ النفط والغاز بأفريقيا ، فى ضوء ارتفاع احتياطيات النفط فى القارة الأفريقية إلى 129.2 مليار برميل ، ما يعادل نسبة 5.7 % من احتياطات العالم .

وفى السياق ذاته ، يعقد خلال المنتدى جلسة بعنوان "التمويل كأداة ضرورية للنمو الاقتصادى فى الدول الأفريقية يركز المشاركون فيها على صعوبات تمويل مشروعات التنمية والمشروعات الروسية الأفريقية ، واقتراح حلول مناسبة لمواجهة مشكلات التمويل.

وفى مجال الأمن ، تعقد جلسة بعنوان " أفريقيا الآمنة " تركز على المشكلات الأمنية التى تواجه القارة الأفريقية ، ويأتى فى مقدمتها : الإرهاب ، والهجرة غير الشرعية ، وتأمين الحدود ، بالإضافة إلى التدابير الروسية لمكافحة التهديدات الإرهابية بشكل فعال ، ووقف الأنشطة غير القانونية وتوفير الحماية لمواطنيها ، وتبادل الخبرات بين الشركات الروسية والشركاء الفارقة فى هذا الصدد.

كما يخصص "منتدى سوتشى " جلسة تتناول صورة مستقبل القارة الأفريقية ، وسبل الحفاظ على الهوية الوطنية للدول النامية ، ومن بينها الأفريقية حيث يعد الحفاظ على القيم والأولويات الوطنية ، أحد الأهداف التى تسعى الدول الأفريقية لتحقيقها فى "عصر العولمة" .

كما ستعقد جلسة بعنوان " التعدين فى أفريقيا : التكنولوجيات الروسية الجديدة " حيث تركز على سبل استخدام أساليب التعدين الحديثة بأفريقيا بدلا من الأساليب التقليدية المكلفة ، والاستثمارات الأجنبية فى قطاع التعدين بأفريقيا ، وسبل الاستفادة من التقنيات الروسية فى تطوير قطاع التعدين بالقارة الأفريقية ، فيما تعقد جلسة بعنوان "الجيولوجيا الروسية فى إفريقيا : التراث ورؤية للمستقبل " حيث سيتركز المشاركون فيها على الخبرة الروسية فى مجال الاستكشاف الجيولوجى ،وكيفية استفادة الدول الأفريقية منها ، ومستوى التعاون الدولى بين روسيا وإفريقيا فى مجال الجيولوجيا ، والمساهمات التى يمكن أن تقدمها المؤسسات "الجيولوجية " الروسية لدول القارة الأفريقية فى هذا المجال .

وفى السياق ذاته يتضمن المنتدى جلسة حول نوعية الحياة بأفريقيا وسبل تحسين جودة الحياة وتحقيق المساواة بين الجنسين بتلك القارة،وكيفية رفع الوعى الدولى بالتراث الأفريقى ،وتعزيز التعاون لحماية التراث على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية ، يعقبها جلسة بعنوان " مساهمة الشباب الروسى والأفريقى فى التنمية المستدامة العالمية حيث سيركز المشاركون على سبل تعزيز مساهمة الشباب فى التعاون الدولى وتهيئة الظروف الكاملة لمشاركة القادة الشباب ورجال الأعمال فى حل القضايا العالمية وفقا لأجندة الاتحاد الأفريقى 2063 ، وخطة المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وسبل تدعيم التعاون بين شباب روسيا وإفريقيا .

كما ستعقد - خلال المنتدى - جلسة بعنوان : " مساهمات المرأة فى العلاقات الروسية الأفريقية : التوازن بين الجنسين فى السياسة والاقتصاد والمجال الاجتماعى " حيث سيبحث المشاركون فيها دور سبل تحقيق المساواة والتوازن بين الجنسين فى كافة المجالات ، والمبادرات المتعلقة بالتمكين الاقتصادى للمرأة بأفريقيا .

وفى السياق ذاته ، تعقد - خلال المنتدى - جلسة بعنوان "شراكة مستدامة فى القطاع الزراعى : المؤسسات والأدوات والضمانات " ، حيث يبحث المشاركون فيها التحديات التى تواجه قطاع الزراعة بأفريقيا وسبل تعزيز التعاون بين روسيا ودول القارة الأفريقية فى مجال الزراعة وتطوير المنتجات والصناعات الزراعية حيث تعد روسيا أحدى أكبر موردى المواد الغذائية إلى الدول الأفريقية ، وتعزيز آفاق الاستثمار الروسى فى الإنتاج الزراعى والبنية التحتية فى بلدان أفريقيا .

كما سيعقد "منتدى سوتشى " - خلال فعالياته - جلسة حول تعزيز الهيئات القضائية الوطنية ، يركز المشاركون فيها على تجارب روسيا وأفريقيا بهذا الصدد ، وآليات تعزيز " الشراكة القانونية " والقضائية بين تلك الهيئات فى كلا الجانبين .