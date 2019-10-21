شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الإسكندرية: تحصيل 61 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس مدحت فودة، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أنه تم تفعيل حق الضبطية القضائية للعاملين بالشركة وهو ما ساهم فى خفض نسب الفقد غير الفنى، موكداً أنه تم تحرير 9 آلاف 252 محضر سرقة تيار باستخدام حق الضبطية القضائية.

وأوضح فودة ، في تصريحات صحفية، أنه تم تحصيل 8 آلاف مو 741 محضر من إجمالي 9 الاف و 252 محضر ، موضحاً أن قيمة المحاضر التي تم تحصيلها تبلغ 61 مليون جنيه بنسبة تحصيل تصل إلى 95%.

وأضاف فودة أن شركة الاسكندرية نجحت فى تحقيق أعلى معدلات الترشيد فى الطاقة حيث إنخفض الحمل الأقصى للشركة إلى 1606,5 ميجاوات مقابل 1660,2 ميجاوات فى العام السابق بمعدل انخفاض 3,2% ، لافتاً إلى أنه تم تحسين الجهد بالشبكة حيث تم انشاء عدد 13 مغذي جديد وعمل إحلال وتدوير لعدد 134 محول وتركيب مكثفات بقدرة 14,59 ميجافار ليبلغ معامل القدرة (0,95) متقدماً بذلك على كل شركات التوزيع.