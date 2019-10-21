شكرا لقرائتكم خبر عن هدم عقارات محور التوفيقية بالقاهرة وتسكين 23 أسرة بوحدات بديلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرت أجهزة محافظة القاهرة لليوم الثالث على التوالى، بأعمال هدم وإزالة 37 عقار بشارع التوفيقية، لتنفيذ محور التوفيقية بطول 2.3 كم ليربط المطرية بالطريق الدائرى، لتخفيف التكدس المرورى بالمطرية.

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وأكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، استمرار إزالة المبانى والتعديات على محور التوفيقية بالمطرية وربطه بمؤسسة الزكاه بالدائرى وتسكين الأسر بمدينة بدر تنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة، حيث تم تسكين 23 أسرة حتى الآن، بمتابعة دورية منه وصادق عبد المقصود رئيس حى المطرية.

وأكد نائب محافظ القاهرة، أن إزالة التعديات التى تم بناؤها على أراضى الدولة وهو شارع ترعة التوفيقية الموصل بين الدائرى وميدان المطرية، ضمن المشروعات القومية لضمان حياة كريمة للمواطنين، ويأتى ذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات وترسيخ مبدأ سيادة القانون وحفاظا على ممتلكات الدولة والمنافع العامة، وتقوم شركة النيل للطرق والكباري بمشروع رصف وتطوير شارع التوفيقية.