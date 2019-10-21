شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق الباز: "كنا بنستخبى لو شفنا الأستاذ.. وما نعرفش الدروس الخصوصية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور فاروق الباز، العالم الكبير، أنه تلقي علما جيدا خلال مراحله التعليمية بالجامعة، ثم تلقيه العلم في الولايات المتحدة الأمريكية، في علم الجيولوجيا، متحدثا عن حال التعليم الآن: "زمان كنا بنستخبى لو شوفنا الأستاذ في الشارع.. وعمرنا ما كنا نسمع عن الدروس الخصوصية كما هو الحال الآن".

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وأضاف الباز، خلال كلمته اليوم الإثنين بندوة جامعة القاهرة، تحت عنوان "تجربتي"، أنه تم تعيينه لأول مرة، من قبل وزارة التعليم العالي مدرسا للكيماء في المعهد العالي للسويس، وكان لايعرفه، رغم أنه درس علم جيولوجيا، قائلا: حاربت لمدة سنة علشان أدرس جيولوجيا في 4 جامعات منها "القاهرة – عين شمس – الإسكندرية"، لكن دون جدوى.

ووجه الباز، حديثه للطلاب، قائلا: كنت بستلف من زمايلي علشان أكل مراتي وهي أمريكية وبنتي حديثة الولادة في بداية الحياة الزوجية والتعيين، قائلا: "عليك أن تضع هذا السؤال أمامك طيلة الوقت، ماذا ستضيف أنت؟، مشيرا إلى أن العلم والمعرفة دون منفعة للآخرين لا قيمة لها دون منفعة للإنسانية.