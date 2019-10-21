شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: مخزون زيت الطعام يكفى حتى يناير 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عبد الوهاب، رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مخزون زيت الطعام التموينى يكفى احتياجات المواطنين حتى شهر يناير المقبل، كما يتم توفير المنتج أولا بأول لطرحة لأصحاب البطاقات، ضمن المقررات التموينية فى مختلف المحافظات، وكذلك فى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وأضاف أحمد عبد الوهاب، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسنين، تقوم بتوفير السلع والمنتجات الغذائية لشركات المجمعات الغذائية أولا بأول بهدف توفير احتياجات المواطنين طوال الوقت وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تقوم فيه شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بطرح ممنتج زيت طعام من بذرة القطن على الجودة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة بسعر 17 جنيها للتر بجانب أيضا توفير كميات كبيرة من زيت الطعام لطرحة على بطاقات التموين فى مختلف المحافظات من خلال بقالين التموين ومنافذ شركتى الجملة.