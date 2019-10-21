تعرف على طرق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لحماية المستهلك × 5 خطوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم الإثنين، أدواره فى الحفاظ على حقوق مستهلكى مرفق الكهرباء التى كفلها لهم القانون، وحدد الجهاز بعض البنود الخاصة بحماية مستهلك الكهرباء وهى كالآتى : 1-وضع القواعد والإجراءات التى تحمى حقوق المستهلك. 2- وضع النظم والقواعد لتلقى وتسجيل شكاوى المستهلكين ودراستها والتحقيق فيها وإصدار القرارات بشأنها ومتابعة تنفيذ هذه القرارات. Advertisements 3- العمل على النظر والبت فى أى نزاع يحدث بين أطراف مرفق الكهرباء" جميع الجهات العاملة فى مجال إنتاج ونقل وتشغيل شبكة النقل وتوزيع وبيع الكهرباء". 4- بحث شكاوى المشتركين بما يكفل حماية مصالحهم وحل المنازعات التى قد تحدث بين مختلف الأطراف. 5- دراسة أى موضوعات أو طلبات تهم الجهاز مع شركات التوزيع، وإبلاغ هذه التوصيات إلى الشركات المرخص لها بالتوزيع للعمل بمقتضاها.

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