شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ضمان جودة التعليم تبحث تجديد اعتماد الجامعة الأمريكية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لرئيس مجلس الوزراء بدء إجراءات الزيارة الميدانية لتجديد اعتماد الجامعة الأمريكية بعد تقدمها بطلب للاعتماد من الهيئة عقب انتتهاء صلاحية الاعتماد الذى حصلت عليه ومرعليه 5 سنوات.

وقالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة، إنه تم تشكيل فريق المراجعة الخارجية لتجديد اعتماد الجامعة ويضم الفريق نخبة من رؤساء هيئات الجودة ورؤساء جامعات وخبراء دوليين حيثة يضم الفريق، الدكتورة نادية بدراوى عضو محلس إدارة الهيئة سابقا، والدكتورة تهانى يوسف عضو مجلس إدارة الهيئة سابقا والدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية ونويل سالو، رئيس هيئة الجودة بدولة نجيريا والدكتورة جيفى ماكورا رئيس هيئة الحودة بدولة موزمبيق والدكتورة دوريس هارمن رئيس وكالة الجودة والاعتماد بدولة المانيا (AQAS).

وتعد مشاركة رؤساء هيئات جودة واعتماد من دول افريقية وأوروربية سوف يعطى ثقل للاعتماد ويعطى له صفة الدولية خاصة أنه اعتماد جامعة وليست كلية.

Advertisements

وأوضحت يوهانسن بأن الزيارة سوف تستمر على مدار 3 أيام من 28 - حتى 30 أكتوبر الجارى، يقوم فيها الفريق بدراسة مدي استيفاء الجامعة للمعايير التى وضعتها الهيئة والتى وضعتها الجامعة لنفسها فى الدراسة الذاتية.

وأضافت يوهانسن أن الجامعة الأمريكية بتتقدم للاعتماد من الهيئة للمرة الثانية بعد انتهاء صلاحية الاعتماد التى حصلت عليه وحاصلة على الاعتماد من المدل ستات وهى جهة اعتماد للتعليم العالى بالولايات المتحدة الأمريكية وتستعد الهيئة الآن لتجهيز فريق مراجعة لاعتماد جامعة القاهرة حيث إنها تقدمت للاعتماد من الهيئة وتعد بذلك أول جامعة مصرية تتقدم للحصول على الاعماد وتستعد الآن جامعات عين شمس والمنصورة وأسيوط.