شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تقدم منح ماجستير داخلية للدعاة المغتربين فى 8 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، توفير منح ماجستير داخلية فى 8 محافظات لتحفيز الدعاة على تغطية العجز بهذه المحافظات.

وأعلنت الوزارة، فتح باب التقدم للحصول على منحة ماجستير جديدة (الدفعة الثالثة) كحافز علمى خاص للأئمة المغتربين.

ونبهت الأوقاف، على جميع الأئمة الراغبين فى ذلك من محافظات شمال سيناء، ومطروح، ومنطقة القناة والإسكندرية، والفيوم، ودمياط، تسجيل بياناتهم خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخه.

وقالت الأوقاف، إن من يتم قبوله منهم بالمنحة المجانية للماجستير لا يحق له طلب النقل قبل الحصول على درجة الماجستير، وحال تقدمه للنقل تسترد منه جميع المصروفات التى تم دفعها جملة واحدة قبل النظر فى الطلب.