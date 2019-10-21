شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تنظم زيارة لمستثمرين مصريين لمدينة الجلالة الجديدة ضمن مؤتمر "مصر تستطيع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارة لاثنين من المستثمرين المصريين، وهما رجل الأعمال كرم خليل والدكتور محمود عزمي، إلى مدينة الجلالة الجديدة، فى إطار مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، الذى عقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجارى.

من جانبه، أعرب الدكتور كرم خليل، صاحب شركة للخدمات الفندقية بولاية نيويورك الأمريكية وأحد المستثمرين المصريين المشاركين فى المؤتمر، عن تقديره لما تقدمه وزيرة الهجرة للجاليات المصرية بالخارج بمختلف شرائحها، قائلا: "ما لمسناه من إنجاز إنشائى بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك مدينة الجلالة الجديدة يدعو للفخر والتفاؤل بمستقبل مشرق لمصرنا العزيزة".

Advertisements

وأكد خليل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يملك رؤية ثاقبة نحو مصر جديدة قادرة على التحدى فى مختلف المجالات، قائلا:"عندما تزور المنطقة الصناعية فى العين السخنة ومدينة العلمين الجديدة ستدرك حجم الإنجاز الذى لا يمكن أن تعبر عنه الكلمات أو الصور"، وتابع: "فقط عليك أن تتفقد بنفسك هذه المشروعات وتؤمن وقتها أن مصر تستطيع".

وهنأ الدكتور محمود عزمى الاستشارى الدولي فى التعليم العالي بالولايات المتحدة الأمريكية وأحد المشاركين فى المؤتمر، وزيرة الهجرة على نجاح النسخة الخامسة من مؤتمر "مصر تستطيع"، معلنا البدء فى الترويج لها خارجيا، حيث تمتلك الجامعة كل المميزات والإمكانات التى تجعل منها مقصدا تعليميا عالميا بداية من موقعها المتميز فوق سفح الجبل المطل على البحر الأحمر بجانب التجهيزات والمناهج العلمية المتطورة.