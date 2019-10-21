شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: اللجوء للعلماء والعظماء للتعلم من خبراتهم سر التقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء العالمى، ليس مجرد عالم بل إنه يمثل تجربة وخبرة ومشروع إنسان يجب تقديمه للطلاب ليتعلموا ليس من الشعارات أو المواعظ بل من تجربته ويستفيدوا من طريقة تفكيره، مشيرًا إلى أن طريقة تفكير فاروق الباز المختلفة هى ما جعلته يتميز عن زملائه فى الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن سر التقدم هو اللجوء للعلماء والعظماء للتعلم من خبرتهم وطرق تفكيرهم، مضيفًا أن من الضرورى لتغيير طرق التفكير أن نتبع خطوات أساسية، منها الاستفادة من العقل النظرى المعرفى القائم على الاستدلال، والعقل الدينى، وتحرير مراكز الوجدان، وإصلاح طرق التعامل مع الآخرين، والعقل العملى المتعلق بالتجربة.

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وأكد الدكتور الخشت، خلال ندوة نظمتها جامعة القاهرة للدكتور فاروق الباز بعنوان "تجربتى"، أن الجامعة تؤمن بأن مصر وشبابها لن يتقدموا إلا بتغيير طرق التفكير، مؤكدًا أن من أولويات العصور الحديثة تغيير طرق التفكير.

وتابع الدكتور الخشت، أن طريقة التفكير عندما تتغير يبدأ عصر جديد وبالتالى تحدث التطورات العلمية، مشيرًا إلى أن الجامعة بدأت بتدريس مقررى التفكير النقدى وريادة الأعمال فى إطار سعيها لتغيير طرق تفكير طلابها الذين يمثلون مستقبل الوطن.