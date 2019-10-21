شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات منتدى الحوار والمواطنة لسفراء الأزهر غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، المنتدى الأول للحوار والمواطنة لسفراء الأزهر تحت عنوان "أوطان بلا إرهاب.. نحو تعاون مشترك"، بحضور كافة قيادات المؤسسات الأزهرية، والطوائف والكنائس المصرية، ومكتبة الإسكندرية، وبيت العائلة المصرية.

يأتى المنتدى تفعيلاً لمبادرة "أوطان بلا إرهاب" التى أطلقتها المنظمة بفروعها الداخلية والخارجية، وتهدف إلى نشر ثقافة التعايش التى دعا إليها الإسلام، والوقوف فى وجه الأفكار المتشددة والمتطرفة، لزيادة الوعى الفكرى بقضية الإرهاب وخطورتها على الأوطان، وكونها سببًا فى تشويه صورة الإسلام فى عيون العالم، ودعماً لوثيقة الإخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، التى تُعَد الوثيقة الأهم في تاريخ العلاقة بين الأزهر الشريف والفاتيكان، وكذلك فى تاريخ العلاقة بين المسلمين والمسيحيين.

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ويشارك بالحضور الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، الدكتور لؤى محمود مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، الأب رفيق جريش رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر، الأنبا مارتيروس أسقف شرق السكة الحديد بالقاهرة، الأب مراد مجلع رئيس الرهبان الفرنسيسكان بمصر، الدكتور جون نيكولا دوريل عميد معهد الآباء الدومنيكان بالقاهرة،الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور محمد عبد العاطي المنسق العام لبيت العائلة المصرية، إلى جانب ممثلين عن دار الإفتاء المصرية، والكنيسة الإنجيلية.

يأتي المنتدى فى إطار حرص المنظمة على عقد اتفاقيات وخطة عمل مشتركة بين المؤسسات المختلفة دعماً لجهود الدولة الرامية لمكافحة الإرهاب، وتمهيداً لعقد مؤتمر عالمى يجمع بين كافة الطوائف والمؤسسات الدينية والمدنية.

ويقام المنتدى غداً الثلاثاء، فى تمام الثانية عشر ظهراً بمقر المنظمة.