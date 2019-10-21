100 مليون صحة تنصح بعدم الاستعجال فى تناول الطعام: "ادى دماغك فرصة تتعرف على الأكل"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصحت حملة 100 مليون صحة المواطنين بعدم الاستعجال فى تناول الطعام قائلة : لما تاكُل كل براحتك وماتستعجلش وادي فرصة لدماغك تتعرف على الأكل وامضغ على مهلك". وقالت حملة 100 مليون صحة : يفضل عدم تناول الطعام أثناء مشاهدة التليفزيون والحرص على اتباع طعام ونظام صحى جيد على مدار اليوم. Advertisements ويشار إلى أن مبادرة 100 مليون صحة توفر التوعية الصحية اللازمة لحياة صحية أفضل بالاضافة الى الفحص الطبى الشامل للكشف عن فيرس سى والأمراض غير المعدية.

100 مليون صحة تنصح بعدم الاستعجال فى تناول الطعام

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