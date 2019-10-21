شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: زيادة طرح منتجات أسماك البورى والبلطى بالمجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المصرية لتسويق الأسماك، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة كميات منتجات الأسماك المطروحة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بنسبة 20% نتيجة إقبال المواطنين على شراء المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بنفس المنتجات فى الأسواق الاخرى حيث يتم طرح سمك بلطى أسوان بسعر 21 جنيها وكيلو البورى المستورد مِن منتجات المحيط الأطلنطى بسعر 35 جنيه للكيلو.

وأضافت الشركة أن وزارة التموين والتجارة الداخلية حريصة على طرح كل المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة بجانب أيضا استمرار إطلاق السيارات المتنقلة فى الميادين العامة والمناطق التى لا يتواجد فيها منافذ لطرح السلع بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع أولا بأول.

يأتى ذلك فى الوقت الذىٌ تواصل فيه وزارة التموين من خلال فروع ومنافذ مشروع جمعيتى والبقالين التموين صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة.

