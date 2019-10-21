تفاصيل زيارة وكيل «تعليم كفر الشيخ» لمدرسة النور للمكفوفين (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد القسم الداخلي لمدرسة النور للمكفوفين زيارة ليلية للدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، للطالبات الكفيفات، للاستماع لهن، ومناقشتهن في مستوى الخدمات المقدمة لهن، بالإضافة للاستماع للمواهب منهن في كافة المجالات.
وقالت «كشك» إنها حرصت على التوجه للقسم الداخلي لمدرسة النور لزيارة الطالبات الكفيفات مساء، والاستماع لهن ولمطالبهن، والتعرف على مستوى الخدمات المقدمة لهن، إضافة للاستماع لمواهبهن.
وأضافت وكيل الوزارة أن الطالبات لديهن عدد من المواهب سواء في الغناء أو في الإلقاء أو في التواشيح والأناشيد وغيرها من المواهب، ولديهن القدرة على التعامل مع العلم الافتراضي، في صورة تدفع للأمل، موجهة القائمين على المدرسة ببذل مزيد من الجهد لخدمة الطالبات والطلاب بالمدرسة والاستجابة لمطالبهم وتنمية مواهبهم.
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