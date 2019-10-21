شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزيرة الثقافة مع نظيرها الصربي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت الدكتوره إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، مع فالدان فوكوسافلجيفيتش، وزير الثقافة والإعلام بدولة صربيا، ضمن جدول أعمال مشاركة مصر كضيف شرف في الدورة ٦٤ لمعرض بلجراد الدولي للكتاب لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي والفنى بين البلدين.

وخلال اللقاء، ناقشا إعداد مذكرة تفاهم مشترك تمهيدا لتوقيع بروتوكول تعاون يخدم البلدين لتنفيذ عدد من المشروعات في مختلف المجالات الفنية والفكرية والتى من شأنها إلقاء الضوء على الحراك الابداعى في المجتمعين، ومنها وضع أجندة مشاركات دائمة وثابت على الخريطة الثقافية للبلدين وتبادل الخبرات في مجالات المكتبات والمعارض الفنية وتنظيم مهرجانات سينمائية واسابيع ثقافية متبادلة واقامة مشروع للترجمات العكسية وتبادل الفرق الفنية ودراسة إمكانية تقديم اعمال فنية مشتركة تعكس الروابط بين الشعبين.

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وأكد «فوكوسافلجيفيتش» على عمق ومتانة العلاقات بين الدولتين، وأبدى رغبته في تعميق هذه العلاقات من خلال تأسيس مبادئ للتعاون المشترك تخدم الجانبين بزيادة حجم التبادل الثقافي والفني بينهما خلال السنوات المقبلة.

اجتماع ‏وزيري ثقافة مصر وصربيا

اجتماع ‏وزيري ثقافة مصر وصربيا

ومن جانبها، رحبت «عبدالدايم» بأوجه التعاون الثقافي والفني بين مصر وصربيا، مؤكدة أن العلاقات بين البلدين تجاوزت ١١٠ عاما وتشهد حاليا فترة ازدهارا ثقافيا من خلال الانشطة المتبادلة وهو ما يساعد على بناء جسور ابداعية وفكرية جديده تعمل على توطيد اواصر الصداقة بينهما.

واتفق الطرفان على ضرورة البدء في تنفيذ مشروعات التبادل الفنى والثقافى التي تمت مناقشتها خلال اللقاء الذي حضره عمرو الجويلي سفير مصر بصربيا، والدكتورة هبه يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وأحمد صلاح بهجت رئيس قطاع مكتب الوزير.