شكرا لقرائتكم خبر عن «جودة التعليم»: رؤساء جامعات وخبراء دوليين يشاركون في تجديد اعتماد الجامعة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، الإثنين، بدء إجراءات الزيارة الميدانية لتجديد اعتماد الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك لتقدمها بطلب للاعتماد من الهيئة بعد انتتهاء صلاحية الاعتماد الذي حصلت عليه، ومر عليه 5 سنوات.

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وقالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة، إنه تم تشكيل فريق المراجعة الخارجية لتجديد اعتماد الجامعة، ويضم الفريق نخبة من رؤساء هيئات الجودة ورؤساء جامعات وخبراء دوليين منهم، الدكتورة نادية بدراوي، عضو محلس إدارة الهيئة سابقا، والدكتورة تهاني يوسف، عضو مجلس إدارة الهيئة سابقًا، والدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، نويل سالو، رئيس هيئة الجودة بدولة نيجيريا، والدكتورة جيفي ماكورا، رئيس هيئة الحودة بدولة موزمبيق، والدكتورة دوريس هارمن، رئيس وكالة الجودة والاعتماد بدولة ألمانيا «AQAS» وتعد مشاركة رؤساء هيئات جودة واعتماد من دول إفريقية وأروربية سيعطي ثقل للاعتماد ويعطي له صفة الدولية خاصة أنه اعتماد جامعة وليست كلية.

وأوضحت «يوهانسن» أن الزيارة ستستمر على مدار 3 أيام، في الفترة من 28- 30 أكتوبر 2019، يقوم فيها الفريق بدراسة مدى استيفاء الجامعة للمعايير التي وضعتها الهيئة، التي وضعتها الجامعة لنفسها في الدراسة الذاتية.

وأضافت أن الجامعة الأمريكية تتقدم للاعتماد من الهيئة للمرة الثانية بعد انتهاء صلاحية الاعتماد التي حصلت عليه وحاصلة على الاعتماد من المدل ستات وهي جهة اعتماد للتعليم العالي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتستعد الهيئة الآن لتجهيز فريق مراجعة لاعتماد جامعة القاهرة حيث إنها تقدمت للاعتماد من الهيئة وتعد بذلك هي أول جامعة مصرية تتقدم للحصول على الاعتماد وتستعد الآن جامعات عين شمس والمنصورة وأسيوط للتقدم بطلبات اعتماد أيضا.