شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار» يبحث مع رئيس شركة جنوب سيناء للمياه إقامة محطات معالجة بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ مع عبدالحميد أحمد حمدي، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب سيناء للمياه؛ بحضور العالِم الدكتور نبيل المراغي، استشاري تحلية وتنقية المياه؛ إمكانية إقامة محطات معالجة مياه صرف صحي بتقنية «ZLD» بمدينة شرم الشيخ، وذلك من خلال التعاون بين شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) وشركة «IDWT» المملوكة للدكتور نبيل المراغي، بالإضافة إلى إقامة محطات لتحلية مياه البحر ورفع كفاءة المحطات المتواجدة حاليًا بالمدينة.

شهد اللقاء التأكيد على أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص دائمًا على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بشركاتها ووحداتها التابعة لصالح تنفيذ مشروعات قومية وتنموية بالدولة تخدم المواطن المصري وتلبي احتياجاته.

كما تم التأكيد على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للاعتماد على أفكار أبنائها البناءة والمبتكرة سواء بالداخل أو الخارج، لإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها البلاد في مختلف المجالات، ومن أوجه ذلك التعاون بين «الإنتاج الحربي» و«المراغي» في مجال الموارد المائية.

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وقال رئيس مجلس إدارة شركة جنوب سيناء للمياه، إنه من المخطط إقامة محطة معالجة مياه بطاقة 6000 م3/اليوم لصالح الشركة لاستخدام المياه المعالجة المتوفرة منها في الزراعة، مؤكدًا على أن المعالجة العلمية الصحيحة لمياه الصرف توفر التخلص الآمن والصحيح لهذه المياه وإعادة تدويرها بما يحمي البيئة من التلوث ويحافظ على سلامة وصحة المواطن، وهو ما تستهدف شركة جنوب سيناء للمياه تحقيقه من خلال محطات معالجة مياه الصرف الصحي المخطط إقامتها بتقنية (ZLD).

وأشاد بالدور الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لدعم خطة الدولة المصرية في التنمية والتطوير، وجهودها في مجال إقامة محطات تنقية وتحلية ومعالجة المياه.

من جانبه، قال الدكتور نبيل المراغي، إن المنتج الرئيسي للغذاء هو المياه، وفي ظل ما يشهده العالم في الفترة الحالية من تناقص موارد المياه لابد من الاعتماد على مصادر متعددة للمياه وعدم الاقتصار فقط على مياه نهر النيل، خاصةً في ظل الارتفاع المتزايد في عدد السكان، وأشار إلى أن محطات تدوير المياه أصبحت ضرورة حيوية لا يمكن الإغفال عنها، مشيدًا بجهود وزارة الإنتاج الحربي في هذا المجال.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية لعقد لقاءات بين مسئولي الإنتاج الحربي وشركة جنوب سيناء للمياه وشركة (IDWT) المملوكة للدكتور نبيل المراغي، للتباحث بشكل أكثر تعمقًا بشأن الآليات المقترحة وخطة التنفيذ لتفعيل التعاون في مجال إقامة المحطات.