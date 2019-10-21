شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة الخامسة لمعرض القاهرة الدولي للأخشاب في 3 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق في الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر، فعاليات النسخة الخامسة لمعرض القاهرة الدولي، ومكائن الإخشاب «كايرو وود شو»، بمركز القاهرة الدولي للمعارض والمؤتمرات، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، ومركز تحديث الصناعة، والمجلس التصديري للأثاث وغرفة الأخشاب باتحاد الصناعات، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وبمشاركة المتخصصين والخبراء في قطاع الأخشاب.

وقال محمد الصعيدي، المدير التنفيذي لشركة الإستراتيجي الإماراتية المنظمة لمعرض القاهرة للأخشاب الدولي، إن المعرض يعد بمثابة مشروع وطني لتعزيز ودعم قطاع صناعة الأثاث بمصر، ويحقّق إنطلاقة جديدة للصادرات المصرية من منتجات الأثاث والاخشاب ويحقّق المزيد من الزخم للصناعات المصرية وقدرتها على التنافس في الأسواق العالمية بمنتجات عالية الجودة، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

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وأشار «الصعيدي» إلى أن النسخة الخامسة من المعرض تشارك فيه 40 شركة محلية وعالمية متخصصة في صناعة الأخشاب ومنتجاتها وماكينات صناعة الاخشاب والاكسسوارات والالواح، من 19 دولة حول العالم، ويعد المعرض فرصة قوية لدعم توجهات الحكومة المصرية لفتح الأسواق التصديرية وتعزيز الاستثمار أمام المنتجات المصرية وتشجع أيضا صغار المصنعين على الإنتاج والاستثمار وتعمل على توفير وتهيئ كافة السبل وإزاله الصعوبات التي تواجههم مع توفير أحدث التقنيات والبدائل التكنولوجية.

وأكد أن المعرض يهدف لإستقطاب كل من الموزعين والموردين والمصممين ومصنعي الأثاث والنجارين وتجار التجزئة وتجار الجملة ومصنعي مواد البناء ومطوري المشاريع في كافة أنحاء العالم، مشيراً إلى أن المعرض الممتد لأربعة أيام يوفر أقسام لعرض المنتجات والخدمات الرئيسية مثل الألواح الشبكية والأخشاب الليفية المتوسطة الكثافة والأرضيات والمفروشات الخشبية ومعالجة الأسطح والقشرة الخشبية.

وقال إن مكانة مصر التصديرية أصبحت في الصدارة بالمنطقة العربية والافريقية، وهو ما يدعم هذا المشروع الوطني لتعزيز ودعم صناعه الأثاث ويجعلها هذا القطاع مواكباً ومؤهلاً للمنافسة العالمية.