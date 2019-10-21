شكرا لقرائتكم خبر عن محامي «شهيد الشهامة» يستخرج تصاريح الاطلاع على سن «راجح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد نضال مندور، محامي محمود البنا «شهيد الشهامة»، الإثنين، أنه سيستخرج تصريح المحكمة حتى يتمكن من الاطلاع على السن الحقيقى للمتهمين، بالإضافة إلى بلاغ ولادة المتهم الرئيسى راجح وشهاداته في جميع مراحله التعليمية، وإذا كان له رخصة قيادة سيارة من عدمه. وأضاف: «إذا ثبت أن سن المتهم أقل من ١٨سنة، سيتم التعامل مع القضية كحدث إما إذا ثبت أنه أكبر من السن فإن الموقف برمته سيتغير».

وذكر أن محامي المتهم الرئيسي في القضية محمد راجح يحاول أن يثبت أن الطعنات التي تم توجيهها للمجنى عليه غير قاتلة، من خلال طلبه من المحكمة مناقشة الطبيب الشرعي الذي أقر حالة الوفاة ومناظرته أمام المحكمة.

فيما أصدرت نقابة المحامين بمحافظة المنوفية بيانًا عن جلسة محاكمة محمد راجح و3 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا «شهيد الشهامة». وجاء في البيان أن دفاع المجني عليه طلب الوقوف على تأكيد السن الحقيقي للمتهم من الأحوال المدنية وملف المتهم في التربية والتعليم لما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي من وجود تلاعب في سن المتهم الأول.