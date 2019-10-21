شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: بيع 15 محلاً تجارياً في مزاد علني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، عقد جلسة بيع مزاد علني لـ15 محلاً تجاريًا بمدينة دمياط الجديدة، بمساحات تتراوح بين (18م٢ :83م٢) بأسواق الأحياء والمجاورات وأسفل العمارات السكنية بمختلف مناطق المدينة.

وأضاف رئيس الجهاز أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع المتر المربع الواحد بأسعار تتراوح بين 18 ألف و77500 جنيه، مشيرًا إلى تنوع أنشطة المحال التي تم بيعها بالمزاد لخدمة الاحتياجات المختلفة لسكان المدينة.

وأوضح رئيس الجهاز أن العميل يختار النشاط في حالة ترسية المزاد وإستكمال 10% من القيمة البيعية الراسي بها المزاد، و1% مصاريف إدارية + 5% لصالح مجلس الأمناء واستكمال باقي الأقساط في المواعيد المحددة بكراسة الشروط.