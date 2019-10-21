شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: توفير 3 مليون فرصة عمل في مشروعات صغيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه يعمل على خلق مليون مشروع صغير لتوفر أكثر من 3 مليون فرصة عمل للشباب. وأوضح ضرورة نشر ثقافة العمل الحر والخاص لدى الجميع، قائلًا: «العمل الخاص والمشروعات الصغيرة هي إحدى قاطرات التنمية في أي دولة».

جاء ذلك خلال زيارة وزير القوى العاملة للمنصورة، وكان في استقباله الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، وأحمد القللي، وكيل وزارة القوى العاملة، وعدد كبير من قيادات المحافظة والمستثمرين وأصحاب الشركات.

وأشار «سعفان»، إلى أنه يمكن للوزارة المشاركة مع أصحاب المشروعات التي تحتاج إلى آلات ومعدات حتى يستطيعوا المضي قدما في مشروعاتهم، كما يمكن للوزارة توجيه الراغبين في إقامة مشروعاتهم ووضع الرؤى والمقترحات.

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وشدد الوزير على ضرورة أن تكون رسالة السلامة المهنية هي الأساس في بداية أي اجتماع لتعريف مخارج ومداخل القاعة التي نجتمع فيها كما كان في زياراته السابقة لمحافظة الدقهلية قائلًا: «يظهر إن الراجل اللي عملها المرة اللي فاتت طلع معاش» .

وقال «سعفان»: «اسم مصر يهز أي بني آدم مخلص لوطنه، فبالتأكيد لازم نعرف مقدرات هذا الوطن ونكون ملمين بما يحدث فيه، ومهتمين بمستقبله وكنا قربنا نفقد ده في 2011، لولا أن الله أرسل لنا رسالة مع القوات المسلحة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطلع يوم 30 يونيو وضحى بحياته من أجل أن ينقذ البلد مما كانت فيه، وكل ما يحاك ليس ضده هو بل ضد مصر فقط، ووطنك هو ميراثك لأولادك لازم تحافظ عليه وتنميه وتكبره وساعتها هيقول أولادنا أن آبائنا حافظوا على بلدنا».

وقال الدكتور كمال شاروببم، محافظ الدقهلية: «هناك تنمية في الدقهلية وهدفنا في المقام الأول هو توفير فرص عمل للشباب». وأشار إلى ضرورة لجوء الشباب إلى العمل، وقال: «عندنا في الدقهلية برامج تساعد الشباب على العمل منها مشروعات الصناعات الصغيرة، وعاوزين شبابنا يعمل مشروعه بنفسه، فالمشروعات الصغيرة هي مستقبل مصر ويمكن أن تخلق فرصة عمل لشباب آخرين».

ووزع وزير القوى العاملة ومحافظ الدقهلية شهادات أمان لعدد 200 عامل من العمالة غير المنتظمة، وشهادات تخرج البرنامج الأول للأعمال الصحية بقرية شها، تحت شعار «مهنتك مستقبلك» لعدد 15 عامل من خريجي وحدة التدريب المتنقلة.