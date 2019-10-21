شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ1.5 مليون شخص ضمن «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لمليون و582 ألفاً و260 مواطناً من خلال 1327 قافلة طبية جرى تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال العام المالي 2018/2019.

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وأوضحت «زايد» أن تلك القوافل تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأشارت الوزيرة، إلى أن القوافل جرى تنفيذها بمشاركة 11 ألفاً و813 طبيباً، مضيفاً أنه تم إجراء 221 ألفاً و812 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 375 الفاً و45 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، كما تم تحويل 20 ألفاً و90 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وأكدت «الصادق» على أن تنفيذ القوافل العلاجية مستمر طوال العام بالمجان في جميع محافظات الجمهورية مستهدفاً المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، حرصاً من الوزارة على الوصول إلى كافة المواطنين وتوفير الرعاية الطبية لهم.