شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة المنشآت السياحية تعلن مشاركتها في بورصة لندن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرفة المنشآت السياحية عن مشاركتها في فعاليات بورصة لندن للسياحة المقرر انعقادها خلال الفترة من 4-6 نوفمبر المقبل، بوفد رفيع المستوى يضم كل من عادل المصري، رئيس الغرفة، شريف صادق، عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس لجنة المؤتمرات والمعارض بالغرفة، وذلك ضمن الوفد المصري الرسمي المشارك في البورصة.

وقال عادل المصري، رئيس الغرفة: «إننا سنشارك في الجناح المصري تحت مظلة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك في إطار حرص الغرفة على تنشيط السياحة الوافدة لمصر في الموسم الشتوي المقبل، وكذلك الموسم الصيفي 2020، ولتدعيم التحرك المصري الرسمي والخاص لاستعادة الحركة السياحية لمصر بكامل قوتها مرة أخرى، في ظل المؤشرات والإحصاءات التي تؤكد وجود إقبال على المناطق السياحية المصرية من قبل السائحين بجميع أنحاء العالم».

وأكد رئيس غرفة المنشآت السياحية أن الوفد سيستثمر المعرض، في تعريف الزوار والمستثمرين بنشاط سياحة المطاعم والمنشآت السياحية في مصر، وتسليط الضوء على أكبر العلامات الدولية المتخصصة في المطاعم والكافيتريات التي تضخ استثماراتها عبر فروعها المنتشرة في مصر، موضحاً أن الجناح بالمعرض سيتضمن عرضاً شاملاً لنشاط الغرفة والخدمات التي تقدمها للأعضاء أو المستثمرين الراغبين للدخول في مجال إقامة المنشآت السياحية، وكذلك مزايا المطاعم السياحية عن غيرها، والاشتراطات اللازمة للحصول على الرخصة السياحية.

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ونوه «المصرى» إلى أن الوفد سيعمل على بناء منصة وتعاون وجذب استثمارات جديدة لصناعة المأكولات والمطاعم، بجانب توفير فرصة للقاء هيئات السياحة ووكالات السفر، في التعرف على الاتجاهات الحديثة لصناعة السياحة عالمياً.

وأكد أن النتائج الإيجابية التي تشهدها السياحة المصرية حالياُ والتي قاربت من تحقيق حجم ما تم إنجازه في عام 2010، يأتي نتيجة لجهود كثيرة سابقة من قبل القيادة السياسية وتحركها في كل الاتجاهات وتحسين الصورة عن مصر وكذلك جهود وزير السياحة الدكتورة رانيا المشاط والقطاع السياحي الخاص خلال الفترة الماضية.

من جانبه، أشار شريف صادق، عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس لجنة المؤتمرات والمعارض بالغرفة، إلى «إننا نهدف من هذه المشاركة التأكيد على أهمية السياحة المصرية ومقوماتها الفريدة والمتعددة»، لافتا إلى أن المؤشرات كلها تشير إلى أن الموسم الشتوي هذا العام سيكون أفضل من الأعوام السبعة الماضية، في ظل تزايد حجم الطلب السياحي الإنجليزي على مصر ورغبة العديد من منظمى الرحلات ووكالات السفر البريطانية في إرسال أفواج سياحية لمصر عبر رحلات الشارتر من السوق البريطانى لكل من الأقصر وأسوان إلى جانب شرم الشيخ.

وذكر نائب رئيس لجنة المؤتمرات والمعارض بالغرفة، أن الخطة التي تم وضعها من قبل الغرفة بالتعاون مع وزارة السياحة وإتحاد الغرف السياحية للارتقاء بمستوى الخدمة السياحية، وكذلك الاهتمام بالعنصر البشرى وأيضاً التأكد على أمن وأمان وسلامة الغذاء المصري كلها عوامل تكون في ملف الترويج لصناعة المطاعم المصرية، فضلاً عن ما يتم حالياً من مراجعة وتحديث دقيقة لمنظومة معايير تصنيف المنشآت المصرية لتتماشى مع المعايير الدولية لتعظيم تنافسية قطاع السياحة في مصر.