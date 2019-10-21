شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يصل أمريكا للتعرف على تجربة «هيكوري» في المجالس الاقتصادية المتخصصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الإثنين، ولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد يضم المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

Advertisements

وقال بيان إعلامي، صادر عن الوزارة، إن الزيارة تأتي في إطار متابعة مشروع تحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات وايز «WISE»، والذي تنفذه الوزارة وتموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، في محافظة بني سويف، بالإضافة إلى قيام عدد من العاملين بوزارة التنمية المحلية والمحافظة المسؤولين عن تنفيذ المشروع بجولة دراسية وبرنامج تدريبي.

وتابع البيان أنه من المقرر أن تتضمن زيارة الوفد المصري مناقشة عدد من الملفات الأساسية والخاصة بالتنمية الاقتصادية، والتعرف على تجارب مدينة هيكورى في المجالس الاقتصادية المتخصصة، حيث تم تشكيل مجالس مشابهة في محافظة بني سويف في إطار المشروع القائم بين الجانبين، بالإضافة إلى عدد من الملفات الأخرى، ومن بينها تدوير المخلفات.

وقال «شعراوي»، بحسب البيان، إن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة من أجل تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية المحلية بهدف دعم الإنتاجية والتوظيف وتحسين ورفع كفاءه السياسات الاقتصادية بالمحافظة، من خلال إعداد استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز وتطوير مهارات القوي العاملة بما يتلاءم مع سوق العمل بالمحافظة.