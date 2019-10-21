شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مبارك يُعيد نشر تغريدة عن لبنان: «جمال وأخوه كان ممكن ينزلوا ضد أبوهم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشر علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، صورة ساخرة، تتحدث عن مظاهرات لبنان.
وتضمنت التغريدة تعليقين، التعليق الأول يقول: «الناس دي لو كان نزل زيهم عندنا في 25 يناير كان علاء وجمال نفسهم نزلوا الميدان يهتفوا ضد أبوهم»، ةتم إرفاق التعليق بصورة لفتيات لبنانيات مشاركات في المظاهرات.
وتنوعت ردود الفعل بين ساخرة ومهاجمة لأى سخرية من الشعب اللبناني، مادفع علاء مبارك للرد على أحد التعليقات: «طبعاً أكيد إلى نشر البوست لا يقصد أي إساءة وإنما مجرد دعابة، وبالتأكيد كل الاحترام والتقدير لشعب لبنان».
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