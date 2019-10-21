شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تبحث تنفيذ مشروع «دراجة لكل طالب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التهنئة لأسرة جامعة الإسكندرية بمناسبة فوز الجامعة بالمركز الأول على مستوى العام كأفضل قصة نجاح في تغيير مفهوم ثقافة الأعمال ولفريق مركز التطور الوظيفي وريادة الأعمال بالجامعة CDEC على دوره الكبير في هذا الإنجاز.

وأكد النائب خلال انعقاد المجلس، الإثنين، على أهمية عقد لقاءات دائمة مع العاملين بالجامعة لإبراز المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة وتعريفهم بالتحديات التي تواجهها.

واستعرض نائب رئيس الجامعة برنامج ورشة عمل المديرين التنفيذيين والمسئولين الماليين للوحدات الإنتاجية ذات الطابع الخاص، والتي تعقد خلال أيام 21، 23، 28/10/2019 والتي تهدف إلى توحيد المفاهيم حول (الجوانب القانونية ـ عناصر التكلفة التقديرية والتقرير الدورى لأنشطة الوحدات ـ إعداد القوائم المالية والموازنة التقديرية ـ الجوانب الإدارية ـ تطبيقات ضريبة القيمة المضافة ـ دراسات الجدوى للمشروعات ـ الجوانب التسوقية).

وقرر المجلس تفعيل دور الجامعة في مكافحة محو الأمية من خلال مقرر خدمة المجتمع وتنمية البيئة الذي يتم طرحه كمتطلب جامعى للتخرج وذلك لطلاب كليات (التربية ـ التربية الرياضية بنين وبنات ـ التربية النوعية ـ التربية للطفولة المبكرة)، على أن يقوم كل طالب بمحو أمية 6 أميين بواقع 2 كل عام جامعى من المستوى الأول إلى المستوى الثالث.

وأحيط المجلس علمًا بتوفير مركز خدمة المجتمع بالجامعة لعدد من القاعات التدريبية والتدريسية المميزة ومعامل الكمبيوتر لإقامة أي دورات تدريبية.

كما أحيط المجلس علمًا بفوز مركز خدمة المجتمع بجامعة الإسكندرية بتصميم وتنظيم وتنفيذ برنامج تدريبي في مبادئ ومهارات الحاسب الآلي للمقيمين بمناطق (عزبة خير الله ـ الزاوية الحمراء ـ ميت عقبة ـ أرض اللواء)، بمحافظة القاهرة، وذلك كجهة استشارية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للارتقاء الحضرى وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة في مصر.

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وناقش المجلس استكمال إحتياجات الكليات والمعاهد من اللمبات الليد وكذلك توفير صناديق القمامة ودور فريق المسؤولية المجتمعية وحصر دورات المياه وصيانتها.

وبحث المجلس المشروع القومي للدراجات «مشروع دراجة لكل طالب» بكليات الجامعة وأهمية إقامة ندوة توعوية وإشراك الطلاب في عدد من المسابقات الرياضية وإقامة ماراثون دراجات في الأول من نوفمبر بالتعاون مع صندوق «أنت أقوى من المخدرات» وتكليف كلية التربية الرياضية بنين وبنات في هذا الشأن.

كما استعرض المجلس دور مركز جامعة الإسكندرية للسلامة والصحة المهنية ومناقشة مقترح بإعداد دليل للطلاب عن قواعد السلامة والصحة المهنية طبقاً لأحدث النظم.

واستعرض المجلس التقرير الخاص بقافلة الزوايدة والتى شارك فيها 12 طبيب، و45 طالب من كليات الطب، والصيدلة، وطب الأسنان وبلغ إجمالى الحالات 617 حالة في التخصصات المختلفة وتم تحويل 29 حالة إلى مستشفيات جامعة الإسكندرية لتلقى العلاج، وكذلك القافلة الطبية والتوعوية التي نظمتها كلية التمريض والصيدلة ومعهد البحوث إلى منطقة 500 بالعوايد.

واستعرض المجلس مشاركة 20 من طلاب كلية الفنون الجميلة من خلال أعمالهم في إحتفالية محافظة الإسكندرية بعيدها القومى.

واستعرض المجلس عدد من التقارير عن أنشطة كلية الزراعة مثل ورشة عمل عن معايير السلامة الميكروبية والكيميائية للأجبان المصرية التقليدية، وورشة عمل بعنوان (ابدأ مشروعك) المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، تقرير عن الندوة العلمية بعنوان «تسويق الدواجن المذبوحة وأثره على صناعة الدواجن».

وناقش المجلس مشروعات البيئة وهى: مشروع البحث المقدم من الدكتور طارق عمر الأستاذ بقسم الأطفال بكلية الطب بعنوان تقييم الفعالية النيورفسيولوجية البيولوجية والسلوكية لبرنامج التدخل السلوكى مع المراهقين ذوى اضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة، والموافقة على البحث المقدم من الدكتورة عزة شحاته الأستاذ بكلية العلوم بعنوان: (تطوير معمل وحدة الميكروسكوب الالكترونى)، والموافقة على مشروع البحث المقدم من الدكتور أحمد الشاذلى المدرس بكلية العلوم بعنوان (إدارة التغيرات المناخية عن طريق الحد من مخاطرها والتكيف معها، والموافقة على مشروع البحث المقدم من الدكتور هشام محمود سعيد الأستاذ بمعهد الدراسات العليا والبحوث بعنوان ( إنتاج وتطوير انزيم الاسباراجيناز الميكروبى كعقار للسرطان)، والموافقة على مشروع البحث المقدم من الدكتور أحمد عبدالرحيم الأستاذ بمعهد الدراسات العليا والبحوث بعنوان (إنتاج مجموعة تشخيصية لاستخلاص الدهون السكرية على مستوى شبه صناعى).