شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» فى زيارة لمدرسة المكفوفين بشمال سيناء: لها أثرًا طيبًا فى نفوس الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية أمن شمال سيناء، اليوم الإثنين، زيارة لمدرسة النور للمكفوفين، للاحتفال مع الطلاب بمناسبة:«اليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء»، ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى: «كلنا واحد».

وقالت وزارة الداخلية، فى بيان لها، إن الاحتفال الذى نظمته مديرية الأمن، جاء فى إطار استراتيجية الوزارة الهادفة بأحد أهم محاورها إلى مد جسور التعاون البناء والتواصل الفعال مع كافة أطياف المجتمع، لاسيما ذوى الاحتياجات الخاصة.

وذكرت الوزارة:«كان للزيارة أثراً طيباً فى نفوس الطلاب والمشرفين بالمدرسة الذين توجهوا بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على تفعيل المبادرات الإنسانية».