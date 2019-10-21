شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء ونظيره الكويتى يشهدان توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ونظيره الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتى، عقب جلسة المباحثات الثنائية، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين. Advertisements وتضمنت الاتفاقيات اتفاقية فى مجال الاستثمار المباشر، ومذكرة تفاهم بمليار دولار أمريكى بمحور مشروعات التنمية بشبه جزيرة سيناء طريق واتفاقية استكمال مشروع النفق بشرم الشيخ. وكانت الحكومة قد أعلنت أن زيارة رئيس الوزراء الكويتى تتناول سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشتركة فى مختلف المجالات، وبحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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