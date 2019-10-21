شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر..استمرار المظاهرات لليوم الخامس على التوالى فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة "اكسترا نيوز"، بثًا مباشرًا من التظاهرات التى تجتاح بعض المدن اللبنانية احتجاجا على تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. Advertisements وواصل المحتجون التدفق لشوارع العاصمة بيروت والمدن الأخرى بأعداد كبيرة، وتوافد المتظاهرون إلى ساحة رياض الصلح في بيروت وفي مختلف المناطق اللبنانية في احتجاجات شعبية غاضبة ضد الطبقة السياسية والأزمة الاقتصادية والمعيشية.

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