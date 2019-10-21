فيديو.. سوريون يرشقون المدرعات الأمريكية المنسحبة من البلاد بالحجارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وسائل إعلام كردية مقطع فيديو خلال انسحاب قوات أمريكية من سوريا، فى طريقها إلى العراق عبر معبر سحيلة الواقع فى محافظة دهوك بشمال العراق.
ويظهر فى الفيديو مواطنين سوريين يرشقون الآليات العسكرية والمدرعات الأمريكية بالحجارة، وذلك بعد سحب الولايات المتحدة لقواتها العسكرية من عدة نقاط للمراقبة على الحدود السورية – الأمريكية.
قالت وكالة "رويترز" للأنباء إن مركبات مصفحة تحمل قوات دخلت إلى العراق فى إطار الانسحاب الأمريكي من سوريا، مشيرة إلى أن أكثر من 100 مركبة عبرت الحدود السورية - العراقية.
ونقلت "رويترز" عن مصدر أمني عراقي أن القوات الأمريكية عبرت الحدود إلى إقليم كردستان العراق.
كان وزير الدفاع الأمريكى، مارك إسبر، قد قال إنه من المتوقع أن يتم نقل كل القوات الأمريكية التى تنسحب من شمال سوريا إلى العراق.
وأبلغ الوزير الأمريكى الصحفيين أنه وفقا للخطط الحالية سيتم إرسال القوات التى يبلغ عددها نحو ألف جندى إلى غربى العراق للمساعدة فى منع عودة مقاتلى تنظيم داعش الإرهابى.
وكان قد قرار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الانسحاب من شمال سوريا قد مهد الطريق لعملية عسكرية شنتها تركيا ضد الأكراد.
وأعربت عدد من الدول العربية والأوروبية عن خشيتهم من أن يؤدى العدوان التركى إلى عمليات تطهير عرقى للأكراد الذين يعيشون فى تلك المنطقة، وتصاعدت مخاوف من أن يؤدى التوغل التركى إلى فرار مقاتلى تنظيم داعش من سجون يحرسها الأكراد.
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