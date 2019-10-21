شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تعلن بدء إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر خلال منتدى روسيا إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس مركز التصدير الروسى أندريه سليبنيف، أن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر سيبدأ خلال منتدى روسيا إفريقيا والذى سيقام يوم 23 و24 أكتوبر الجارى فى سوتشى .



وقال سليبنيف لوكالة أنباء "سبوتنيك "اليوم الاثنين، إننا "الآن بصدد إنشاء مشروع كبير وهو المنطقة الصناعية الروسية في مصر، والتي يمكن تعريفها بأنها "بوابة التصدير" إلى أفريقيا " .



وأضاف: "سيتم الإعلان عن إنشاء هذه المنطقة الصناعية الروسية في مصر في إطار منتدى "روسيا ـ إفريقيا في 23 و24 أكتوبر الجاري"، مشيرا إلى أنه سيتم بث حفل إطلاق مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية أثناء المنتدى.