شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تعلن بدء إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر خلال منتدى روسيا إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس مركز التصدير الروسى أندريه سليبنيف، أن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر سيبدأ خلال منتدى روسيا إفريقيا والذى سيقام يوم 23 و24 أكتوبر الجارى فى سوتشى .
وقال سليبنيف لوكالة أنباء "سبوتنيك "اليوم الاثنين، إننا "الآن بصدد إنشاء مشروع كبير وهو المنطقة الصناعية الروسية في مصر، والتي يمكن تعريفها بأنها "بوابة التصدير" إلى أفريقيا " .
وأضاف: "سيتم الإعلان عن إنشاء هذه المنطقة الصناعية الروسية في مصر في إطار منتدى "روسيا ـ إفريقيا في 23 و24 أكتوبر الجاري"، مشيرا إلى أنه سيتم بث حفل إطلاق مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية أثناء المنتدى.
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