تعرف على أخطر القطع البحرية المصرية القادرة على الوصول لأبعد مدى.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيلما وثائقيا عن القوات البحرية المصرية، وذلك فى ذكرى العيد السنوى لنسور البحر، وهو يوم 21 أكتوبر، ذكرى إغراق المدمرة "إيلات"، عام 1967. Advertisements ويتضمن الفيلم عددا من القطع البحرية والمعدات التي انضمت لصفوف الجيش المصرى، خلال السنوات الماضية، ومن بين القطع معدات تؤمن سواحل مصر، وذات قدرات عالية لتأمين كافة مقدرات وثروات الشعب المصرى.

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