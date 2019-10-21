شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا.. مجلس الوزراء اللبنانى يوافق على 17مقترحا من مبادرة الحريرى الإصلاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها موافقة مجلس الوزراء اللبنانى على 17مقترحا من مبادرة الحريرى الإصلاحية

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

مجلس الوزراء اللبنانى يوافق على 17مقترحا من مبادرة الحريرى الإصلاحية

وافق مجلس الوزراء اللبناني، على 17 مقترحا من مبادرة سعد الحريرى رئيس الوزراء ، الإصلاحية للخروج من الأزمة الحالية.

مسئول بمكتب دلتارس: تشغيل سد النهضة وملء بحيرة التخزين سيؤثر على بحيرة ناصر

قال إكو فان بيك، المسئول بالمكتب الاستشارى الهولندى دلتارس، إن تشغيل سد النهضة وملء وإعادة ملء بحيرة التخزين فى حالات الجفاف سيؤثر على بحيرة ناصر، خلف السد العالى.

النور مكانه فى القلوب.. ضباط سيناء يزورون الطلاب المكفوفين بمدارسهم

نظمت مديرية أمن شمال سيناء زيارة لمدرسة النور للمكفوفين ، وذلك للإحتفال مع الطلاب بـ"اليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء"، حيث كان للزيارة أثر طيب فى نفوس الطلاب والمشرفين بالمدرسة الذين توجهوا بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على تفعيل المبادرات الإنسانية.

ولادات جديدة بحديقة حيوان الجيزة أبرزها مولود فرس النهر والكودو.. صور

أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، استقبال حديقة حيوان الجيزة، عدد من الولادات الجديدة، منها ولدة لفرس النهر "سيد قشطة "وولدة لحيوان "الكودو"، وأخرى مها عربى.

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رفع العلم الكويتى بمجلس الوزراء استعدادا لجلسة المباحثات الثنائية

رفع بمقر مجلس الوزراء، علم دولة الكويت ، إستعدادا لجلسة المباحثات الثنائية التى يعقدها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ظهر اليوم الاثنين مع نظيره الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتى لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

فيديو.. سوريون يرشقون المدرعات الأمريكية المنسحبة من البلاد بالحجارة

نشرت وسائل إعلام كردية مقطع فيديو خلال انسحاب قوات أمريكية من سوريا، فى طريقها إلى العراق عبر معبر سحيلة الواقع فى محافظة دهوك بشمال العراق.

مصر تؤكد اهتمامها بقضايا اللاجئين والعائدين والنازحين داخليا فى أفريقيا

أكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اهتمام مصر بقضايا اللاجئين والعائدين والنازحين داخلياً في أفريقيا، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الأفريقي لحقوق الإنسان الذي يوافق 21 أكتوبر من كل عام، والذي يركز هذا العام على هذه القضايا، مُشيراً إلى أن مصر تفتح دوماً أبوابها لكافة الأشقاء الذين تمر بلادهم بأزمات أو نزاعات، ولم تتوان يوماً عن تقديم كافة سبل الدعم لهم وتستضيف أعداداً كبيرة منهم، مع الحرص على إدماجهم في المجتمع المصري دون تفرقة أو تمييز.

السيسى يستقبل رئيس الوزراء الكويتى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي.

إخلاء 34 عقارا ومحلا بعزبة المدابغ بالقاهرة ونقل 7 أسر لوحدات بديلة

استمرت أجهزة محافظة القاهرة فى اعمال إزالة عقارات منطقة عزبة المدابغ، ونقل السكان، لوحدات بديلة، ضمن خطة تطوير العشوائيات التى يتم تنفيذها بمصر القديمة، ومحيط سور مجرى العيون.