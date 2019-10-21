شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: نتيح خدمة تقسيط مقايسات تركيب العدادات ويمكن اسثناء القرى من المقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مدحت فودة، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن خدمة تقسيط المبالغ الخاصة بمقايسات تركيب العدادات متاحة للمواطنين، وذلك بدفع 50% من قيمة المبلغ وتقسيط الباقى لمدد تصل إلى 3 سنوات.

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وأضاف فودة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة المهندس طلعت السويدى، لمناقشة مدى استجابة الحكومة لتوصيات اللجنة فى قطاع الكهرباء، أنه يمكن استثناء القرى والنجوع من الالتزام بدفع نسبة الـ50% كمقدم، متابعًا: يمكن النظر فى ذلك الأمر إلى القرى لكن ليس من المعقول أن يتم استثناء من يبنى برجًا.

وفى سياق متصل، أشار المهندس محمد السيسى، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إلى أنهم بصدد تعديل اللوائح الخاصة بالمحاسبة التجارية والمقايسات، وذلك لخدمة المشترك، ومن المتوقع عرضها على مجلس الوزراء قريبًا، قائلًا : "للأسف هناك انماط استهلاكية غير مضبوطة، فنجد كافة الأجهزة الكهربائية شغاله فى حجزة بينما المواطن يجلس فى مكان أخر، وهذا الأمر مش موجود غير عندنا".