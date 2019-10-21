شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بمكتب دلتارس: تشغيل سد النهضة وملء خزانه سيؤثر على بحيرة ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إكو فان بيك، المسئول بالمكتب الاستشارى الهولندى دلتارس، إن تشغيل سد النهضة وملء وإعادة ملء بحيرة التخزين فى حالات الجفاف سيؤثر على بحيرة ناصر، خلف السد العالى.

وقدم فان بيك، خلال فعاليات أسبوع للمياه، عرضا لدراسة فنية أجراها الاستشارى الهولندى بشأن سد النهضة، يوضح أن نقص المياه الواردة إلى مصر بفعل السد الإثيوبى سيؤدى إلى استبعاد بعض من الرقعة الزراعية، بما يؤثر على الإنتاج، ومن ثم استيراد كميات أكبر من الغذاء، بما يعادل 430 مليون دولار، فضلا عن أسعار السلع فى السوق المصرية.

وقال مسئول دلتارس إن عملية الملء قد تتراوح بين 5 و10 سنوات على أن تجرى بأسلوب يتسم بالمرونة والتعاون، وتحديد كمية التدفقات السنوية.

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وأضاف أنه لابد من الاتفاق مع إثيوبيا على حالات الملء فى فترات الجفاف، التى أشار إلى أنها قد تمتد حتى 25 سنة، حتى لا تتعرض مصر لآثار جسيمة.

وأكد فان بيك أن عدم التعاون يضير الأطراف كلها حتى فى فترات الأمطار وسيظهر تأثيره على مصر فى نقص الكهرباء المولدة من السد العالى، وعلى الثروة السمكية، وعلى الوظائف.

وأضاف أنه بإمكان التعاون التخفيف من وطأة تشغيل السد، كما شدد على أن بناء إثيوبيا المزيد من السدود سيؤثر على مؤشر الفقر فى مصر.