شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الكويتى يصل مقر مجلس الوزراء وبدء جلسة المباحثات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتى، لمقر مجلس الوزراء، وبدأت جلسة المباحثات الثنائية بين الدكتور مصطفى مدبولى ونظيره الكويتى لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين. Advertisements وكانت الحكومة قد أعلنت أن زيارة رئيس الوزراء الكويتى تتناول سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشتركة فى مختلف المجالات، وبحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما ستشهد الزيارة التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين.

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