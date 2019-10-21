شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة ورعدية تمتد للعاصمة.. اعرف توقعات الطقس حتى الجمعة × 13 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تتعرض لها البلاد بدء من اليوم الإثنين ولمدة 5 أيام، وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بطقس غير مستقر تتعرض خلاله البلاد لإنخفاض فى درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا، التى تصل لحد السيول على بعض المناطق من شمال سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال فترة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية حتى الجمعة المقبلة، وذلك فى نقاط مبسطة كما يلى :

1- تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تستمر حتى يوم الجمعة المقبل

2- تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء

3- توقعات بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى

4- تمتد فرص سقوط الأمطار للقاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال ووسط سيناء

5- توقعات بفرص لسقوط أمطاء على مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين

Advertisements

6- تكون الأمطار غزيرة ورعدية أحيانا على شمال البلاد قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال سيناء

7- توقعات بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات من غدا الثلاثاء

8- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 27 إلى 24 درجة مئوية

9- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغريبة من 26 إلي 24 درحة مئوية .

10- درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات الوجه البحرى والقاهرة من 31 إلى 27 درجة مئوية

11- درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات شمال الصعيد من 33 إلى 29 درجة مئوية .

12- درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات جنوب الصعيد من 37 إلى 35 درجة مئوية .

13- درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات جنوب سيناء من 34 إلى 30 درجة مئوية .