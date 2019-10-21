شكرا لقرائتكم خبر عن ولادات جديدة بحديقة حيوان الجيزة أبرزها مولود فرس النهر والكودو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، استقبال حديقة حيوان الجيزة، عدد من الولادات الجديدة، منها ولدة لفرس النهر "سيد قشطة "وولدة لحيوان "الكودو"، وأخرى مها عربى.

وقالت الدكتور مها صابر، مدير حديقة حيوان الجيزة، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن حديقة حيوان الجيزة استقبلت مولودا جديدا لفرس النهر، "سيد قشطة "، عمره الآن 13 يوما، موضحة أن المولود يتواجد دائما مع والدته داخل بحيرة معزولة خوفا على حياته، حيث إن خروجه من المياه نادرا فى الوقت الحالى، مؤكدة أن عملية الولادة له تتم تحت الماء بالإضافة للرضاعة، وقريبا سيكون متاحا أمام جمهور الحديقة، مشيرة إلى ولادات جديدة لحيوان الكودو ومها العربى.

ويعتبر فرس النهر، حيوان إفريقى ضخم عاشب ويسمى أيضا بالبرنيق وسيد قشطة فى مصر نسبة للاسم الذي أطلق على أول حيوان أودع بحديقة الحيوانات بالجيزة عند إنشائها، وهو حيوان شبه مائي يستوطن البحيرات والأنهار في أفريقيا، ويعيش فى مجموعات، وهى تبقى معظم النهار في الماء أو الوحل حتى تتبرد، يحصل التزاوج والولادة فى الماء، حيث تقوم الذكور الإقليمية بالتقاتل مع بعضها للسيطرة على مجال صغير من النهر، وتخرج أفراس النهر عند الغسق لترعى الأعشاب ويعتبر الرعي نشاطا فرديا يقوم به كل فرد وحده أي أن الأفراس لا تتجمع كما تفعل عندما تكون في الماء قرب بعضها البعض.