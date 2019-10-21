رئيس جامعة القاهرة يستقبل العالم المصرى فاروق الباز لعرض تجربته على طلاب الجامعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، منذ قليل، الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصرى بوكالة ناسا، لعرض تجربته على طلاب جامعة القاهرة ضمن الموسم الثقافى لجامعة القاهرة فى العام الدراسى الجديد 2019 / 2020.
وقال الدكتور محمد الخشت، إن الدكتور فاروق الباز قيمة كبيرة محليًا ودوليًا وسعداء بحضوره فى جامعة القاهرة لفتح حوار مع الطلاب والأساتذة والعاملين وعرض تجربته الملهمة للإستفادة منها.
واستعرض الدكتور الخشت، دور جامعة القاهرة فى تغيير طرق تفكير الطلاب من خلال مقررى التفكير النقدى وريادة الأعمال لتعليم الطلاب طرق التفكير الصحيحة ومساعدتهم فى إعداد مشروعات عمل لمستقبلهم، مشيرًا إلى أننا بحاجة إلى ضبط العقل وطرق التفكير ومن ثم ستنصلح بعدها الأخلاق والقيم والسلوكيات.
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