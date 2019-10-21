شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منتدى الشباب الإفريقى الثانى للمياه بمشاركة 14 دولة إفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق اليوم الإثنين، منتدى الشباب الإفريقى الثانى للمياه، الذى يعقد على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الثانى للمياه، الذى تنظمه مجموعة العمل الإقليمية الإفريقية بالهيئة الدولية للرى والصرف، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى والعديد من الهيئات والمنظمات الدولية الداعمة لأنشطة الشباب الإفريقى ويأتى على رأسها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) والبنك الإسلامى للتنمية والأكاديمية الصينية للعلوم وبعض الشركات الصينية واللجنة الوطنية الإيطالية للرى والصرف.

ويعد المنتدى الإفريقى الثانى فرصة لمحترفى الشباب فى مجال المياه تعقد تحت منصة أسبوع مياه القاهرة الثانى الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى تنظمه وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين.

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ويأتى فى إطار دعم مصر ووزارة الموارد المائية والرى الكامل للشباب الإفريقى نحو بناء قدرات قادة المستقبل وإعداد كوادر جديدة قادرة على مواجهه التحديات المستقبلية ودعم التعاون مع الدول الإفريقية والهيئة الدولية للرى والصرف.

قال الدكتور محمد عبد المنعم شحاته وهبه، رئيس مجموعة العمل الإقليمية الإفريقية ونائب شرفى لرئيس الهيئة الدولية للرى والصرف إن عدد الحاضرين فى منتدى الشباب الإفريقى 37 مشارك من أربعة عشر دولة إفريقيه تشمل السودان وإثيوبيا وكينيا ومالاوى وجنوب إفريقيا وموريتانيا – المغرب – تونس – موريتانيا – نيجيريا – زامبيا – غانا - تشاد بالإضافة إلى مصر، ونظرا لنجاح المنتدى الأول للشباب الافريقى والذى عقد فى العام الماضي على هامش اسبوع القاهرة للمياه الأول ، فقد نما المنتدى تدريجيا ليجذب أكثر من 920 عضوًا من جميع البلدان الأفريقية ، ليصبح بذلك منصة مهمة في القارة الأفريقية لتنمية قدرات قادة المستقبل في إفريقيا في القطاعات ذات الصلة بالمياه.



