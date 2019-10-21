بعد إعلان هيئة الأرصاد بتوقعات سقوط أمطار.. معدات شركات المياه تنتشر فى الشوارع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع درجات الاستعداد بالشركات التابعة وانتشار المعدات وسيارات شفط المياه فى المحاور الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية تحسباً لسقوط الأمطار، وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية. وانطلقت صباح اليوم معدات تابعة لشركات القاهره للصرف والقاهره لمياه الشرب والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي وتمركزت بالمحاور الرئيسية والنقاط الساخنة وجوار الأنفاق تحسبا لسقوط أمطار وفقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية . وقال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة أن الشركة تواصل استعدادها لاستقبال موسم الشتاء حيث أجرت تجربة محاكاة لاختبار جاهزية شنايش الأمطار بعد تطهيرها وكفاءة طلمبات رفع المياه فى حالة تجمع المياه. Advertisements وأشار إلى أن الشركة تقوم بنشر المعدات والسيارات وفق لخطة الطوارئ، ووجه برفع درجات الاستعداد القصوى . جدير بالذكر أن الشركات التابعة للشركة القابضه تعمل بالتنسيق مع غرف طوارئ المحافظات ضمن منظومه تشمل العديد من الهيئات والأجهزة المعنية بمواجهة الأمطار والسيول.

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