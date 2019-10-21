الصحة: نتتبع أى حالات قادمة من الخارج مصابة بأمراض معدية منعا لتسرب الأوبئة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم تتبع أى حالة قادمة من الخارج سواء مصريين أو أجانب مشتبه فى إصابتها بأى مرض معدى مع وضعها تحت الملاحظة الدقيقة فى إطار إجراءات حظر تسرب الأمراض المعدية للبلاد. وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الإدارة العامة للحجر الصحى تقوم بصفة دورية بمتابعة الوضع الوبائى بالمواقع والموانئ والمطارات ورفع التقارير للجهات المعنية. Advertisements وأضافت وزارة الصحة لا توجد تفشيات وبائية بالبلاد وأن الحجر الصحى يعمل على مدار الساعة بقوى بشرية مدربة ومتعددة الاختصاصات بالعدد الكافى للتشغيل فى كل منفذ. وأوضحت الوزارة: لدينا المعدات والآلات اللازمة للاكتشاف المبكر والاستجابة لأى أحداث طارئة قد تشكل تهديداً للصحة العامة.

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