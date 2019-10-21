شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: نبات الرجلة صيدلية متكاملة لكن ينقصها التسويق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن كثير من الفلاحين يتخلصون من الرجلة التي تنمو وسط المحاصيل الزراعية المختلفة إلا أن هذا النبات له فوائد كثيرة لا يعرفها البعض لقلة المعلومات ولانعدام العائد الاقتصادى لها، و عدم وجود تسويق لها داخل مصر.

وأضاف "أبو صدام "، أن الرجلة نبات صيفى قليل استهلاك المياه بمثابة صيدلية متكاملة يفيد فى كثير من المشاكل الصحية لاحتوائه على أوميجا 3 التى تنظم ضربات القلب وتحسن أداء الأوعية الدموية وتمنع تصلب الشرايين، كما أنه يحتوى على الكالسيوم ويخفض ضغط الدم ويقاوم هشاشة العظام ويعالج فقر الدم ويبني العظام لاحتوائه علي الحديد والمنجنيز كما يساعد تناولها لخفض الحرارة والصداع ويحد من أعراض كبر السن ويعالج التهاب اللثة ويطرد الديدان.

وتابع نقيب الفلاحين، أن نبات الرجلة يتحمل الملوحة والعطش وينمو في معظم أنواع التربة، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة منه اقتصاديا بتوفير التوعية والإرشاد والتسويق، مؤكدا أن معظم الفلاحين يتناولون الرجله بطرق مختلفة لعلاج بعض الأمراض.