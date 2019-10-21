شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعلن الانتهاء من طلاء 1600 عقار بالطريق الدائرى بالمرحلة أولى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة انتهت من طلاء أكثر من 1600 عقار على مستوى الأحياء والمراكز الواقعة بنطاق الطريق الدائرى بالمحافظة، حيث شهد الطريق الدائرى نطاق محافظة الجيزة تغيراً ملحوظاً فى الشكل الجمالى له بعد طلاء أعداد كبيرة من العقارات باللون الموحد، جاء فى إطار تنفيذ خطه طلاء العقارات المرحلة الأولى التى حددتها المحافظة والتى من المقرر لها الإنتهاء نهاية الشهر الحالى.

وأشار راشد أن المظهر العام للطريق الدائرى قد تغير تماماً بعد الإنتهاء من طلاء ذلك العدد الهائل من العقارات، مؤكداً إستمرار المحافظة فى التعاون مع المواطنين والشركات لاستكمال طلاء العقارات فى باقى مراحل العمل الجارية والمقبلة.

وأكد محافظ الجيزة أنه لن يتم إدخال المرافق للمبانى التى لم تلتزم بطلاء واجهاتها باللوان الموحد ( البيج بدرجاته ) وذلك وفق ما نص علية القانون، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من طلاء 200 عقار بحى العجوزة و 160 عقار بحى شمال الجيزة و 215 بحى بولاق الدكرور و200 عقار بحى الهرم و 300 عقار بحى العمرانية و150 بحى الوراق و 40 عقار بجنوب الجيزة و 217 بمركز أوسيم و 150 عقار بمدينة كرداسة .

تصريحات المحافظ جاءت عقب اللقاء الذى عقده بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز المختصة للإطلاع على نسب تنفيذ الأعمال والتأكد من الإلتزام بالمعايير المحدده للطلاء ، حيث وجه راشد بمراجعة الوان العقارات للتأكد من التنسيق الجمالى لها والإلتزام باللون المحدد وهو البيج بدرجاته .



الإنتهاء من طلاء 1600 عقار بالطريق الدائرى بالجيزة (1)



الإنتهاء من طلاء 1600 عقار بالطريق الدائرى بالجيزة (2)

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الإنتهاء من طلاء 1600 عقار بالطريق الدائرى بالجيزة (3)



الإنتهاء من طلاء 1600 عقار بالطريق الدائرى بالجيزة (4)



الإنتهاء من طلاء 1600 عقار بالطريق الدائرى بالجيزة (5)