شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التقدم لمسابقة iRead Awards وأسماء بارزة ضمن لجنة التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ـ الاشتراك عبر الإنترنت أو رسالة قصيرةـ كتاب يضم الأعمال المقدمة وتوزيعه بالاحتفال

أعلنت iRead عن مسابقتى القصة القصيرة والمعالجة السينمائية المقدمة من iRead Awards، والتى سبق الإعلان عنها فى إطار التعاون مع مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 41، وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال فعاليات المهرجان.

وعن تفاصيل المسابقة، أوضحت إنجى الصبان الرئيس التنفيذى، وعضو مجلس إدارة شركة فيكتورى لينك الشريكة في مبادرة iRead، أن المسابقة تنقسم لقسمين، الأول مخصص لكتابة السيناريو على أن يكون مقتبسا من إحدى الروايات، أما الثاني عن كتابة القصة القصيرة. وأشارت إلى أن المسابقة نالت اهتمام ودعم عدد من الرعاة أهمهم شركة أورانج مصر الراعى الرسمى للمبادرة، وقناة نجوم إف إم الراعى الإذاعى الرسمى للمسابقة، ودار الشروق للنشر، ومتاجر فيرجن ميجاستورز.

وقال الكاتب أحمد مراد عضو لجنة تحكيم الأعمال المقدمة، إننا متحمسون جداً للبدء فى قراءة أعمال المتسابقين فور انتهاء زمن المسابقة حيث تلقينا عددا كبيرا من الأعمال الجيدة، مما سيجعل مهمتنا كلجنة تحكيم صعبة عند الاختيار النهائي للفائزين، وشدد مراد على الدور المهم للرعاة قائلا: "لولا الدعم الذى قدمه الرعاة، لما استطعنا إقامة المسابقة".

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وأشارت الكاتبة شيرين راشد صاحبة مبادرة iRead إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين فى احتفالية كبرى خلال مهرجان القاهرة السينمائى الدولى المقام بدار الأوبرا المصرية، مضيفة أن إجمالى جوائز المسابقة يبلغ 100 ألف جنيه مصرى. وتقديراً لعمل المتسابقين ومجهوداتهم، ستقوم دار الشروق بنشر وتوزيع كتاب يضم أفضل عشرين قصة قصيرة.

لجنة التحكيم تضم أعضاء بارزين فى مجال الكتابة، وصناعة السينما، ففى مسابقة القصة القصيرة تضم لجنة التحكيم أمين عام المجلس الأعلى للثقافة د. هشام عزمى، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة أورانج مصر، والكاتب والسيناريست أحمد مراد، وأ. هالة حجازى العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، والقاصّ والروائى المصرى حسن كمال، والناقدة والروائية المصرية شيرين أبو النجا. أما أعضاء لجنة تحكيم مسابقة المعالجة السينمائية فهم المخرج السينمائى والمؤلف تامر محسن، والكاتب والسيناريست أحمد مراد، والفنانة الأردنية صبا مبارك، والفنان التونسي ظافر العابدين، والمحلل السينمائي علاء كركوتى رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة MAD Solutions.

ويستمر التقدم للمسابقتين حتى العاشر من أكتوبر، أما عن طريقة الاشتراك فى المسابقة فعلى الراغبين الاشتراك عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة إلى رقم 1188، ويكون نص الرسالة "1" فيتم الرد عليهم برسالة بها رابط للاشتراك في المسابقة، أو عبر الدخول على موقع المبادرة، http://ireadmiddleeast.com/en/competition