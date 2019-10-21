شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف ملوى يزور مستشفى سرطان الأطفال ويصلى قداسا للمرضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين اليوم الإثنين، مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال وذلك برفقة بعض الآباء من كهنة الإيبارشية وعدد من الخدام بخدمة "أوناي".
ترأس الأنبا ديمتريوس صلوات القداس الإلهي بالكنيسة الملحقة بالمستشفى بمشاركة الآباء الكهنة والشمامسة وأطفال المستشفى وقام أحد الكهنة بمناولة الأطفال المرضى في أجنحتهم، وعقب القداس قام الوفد بجولة في المستشفى.
مستشفى سرطان الأطفال أو مستشفى 57357 أحد أكبر مستشفيات الأطفال في العالم يقع في القاهرة بمصر ويختص في علاج سرطانات الأطفال. ويتميز هذا المستشفى بكونه بني عن طريق التبرعات مع حملة دعائيّة كبيرة صاحبت بناءه.
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