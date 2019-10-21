شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لشكاوى المواطنين.. البيئة تجرى حملة تفتيش مكبرة على مقاهى النزهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت وزارة البيئة بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية، حملة تفتيشية مكبرة على عدد من المقاهى الكائنة بنطاق حى النزهة بمصر الجديدة، فى إطار توجيهات وزيرة البيئة بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين والمبادرات المجتمعية ومنها مبادرة "حق المواطن".

وقامت الحملة بالتأكد من مدى التزام تلك المقاهى بما ينص عليه قانون البيئة من اشتراطات بيئية منها وجود سجل بيئى بالإضافة إلى مدى حصول المقاهى على تراخيص مزاولة النشاط من الجهة المختصة وغيرها من اشتراطات أخرى وفقا للجهات المشاركة بالحملة.

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وشارك بالحملة الإدارة العامة للتفتيش البيئى والإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة البيئة والإدارة العامة لشرطة المسطحات التابعة لوزارة الداخلية والإدارة العامة لشرطة السياحة وحى النزهة كما تستهدف الحملة أيضا تفعيل الرقابة المستمرة والمتابعة الميدانية لضمان عدم تكرار المخالفات.