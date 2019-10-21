احتفالاً بالمكفوفين والعصا البيضاء.. وفد من أمن شمال سيناء يزور مدارس ذوي الإعاقة البصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نظمت مديرية أمن شمال سيناء زيارة لمدرسة النور للمكفوفين، وذلك للاحتفال مع الطلاب بتلك المناسبة، وكان للزيارة أثراً طيباً في نفوس الطلاب والمشرفين بالمدرسة الذين توجهوا بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على تفعيل المبادرات الإنسانية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى مد جسور التعاون البناء والتواصل الفعال مع كافة أطياف المجتمع، لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة، وفى ضوء مبادرة "كلنا واحد" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتزامناً مع الاحتفال بـ "اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء"، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية.