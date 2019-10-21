ضبط عنصر إجرامي بحوزته حشيش في مداهمات أمنية بمنطقة السحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمرن:
تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال لحيازته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.
كانت التحريات ومعلومات الأجهزة الأمنية، أفادت بقيام (عاطل – سبق اتهامه في قضية "مخدرات" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية) بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من المدينة مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه بمنطقة سكنه بدائرة القسم، وبحوزته (200 جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض "كتر" - مبلغ مالي - هاتف محمول) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته غير المشروعة ، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجاري الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.
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